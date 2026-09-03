Filenin Sultanları yarı final için sahaya çıkıyor
03.09.2026 12:30
Filenin Sultanları'nın hedefi şampiyonluk.
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlılar Almanya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonluğu yolunda çeyrek finalde parkeye çıkacak.
Filenin Sultanları, çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak.
Türkiye-Almanya Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı saat 19'da başlayacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
ÇEYREK FİNAL YOLU
Sultanlar, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.
Almanya ise Belçika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İki takımın A Grubu'nda karşılaştıkları maçı milliler 3-1 kazanmıştı.
Turu geçen taraf yarı finalde Sırbistan'ın rakibi olacak.
MİLLİ TAKIM KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Deniz Uyanık
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın