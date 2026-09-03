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Filenin Sultanları yarı final için sahaya çıkıyor

03.09.2026 12:30

Filenin Sultanları yarı final için sahaya çıkıyor
Anadolu Ajansı

Filenin Sultanları'nın hedefi şampiyonluk.

Batuhan Durmuş
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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlılar Almanya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonluğu yolunda çeyrek finalde parkeye çıkacak.

 

Filenin Sultanları, çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak.

 

Türkiye-Almanya Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı saat 19'da başlayacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

 

ÇEYREK FİNAL YOLU

 

Sultanlar, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.

 

Almanya ise Belçika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

 

İki takımın A Grubu'nda karşılaştıkları maçı milliler 3-1 kazanmıştı.

 

Turu geçen taraf yarı finalde Sırbistan'ın rakibi olacak.

 

MİLLİ TAKIM KADROSU

 

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

 

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

 

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek

 

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Deniz Uyanık

 

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın