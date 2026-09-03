Filenin Sultanları yarı final için sahaya çıkıyor. Rakip Almanya
03.09.2026 06:15
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında, grupta yendiği Almanya ile karşılaşacak.
İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek son 8 takım arasına kalan Filenin SultanlarıFilenin Sultanları, yarı final biletini arıyor.
Milli Takım bugün, Belçika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Almanya ile karşılaşacak.
Türkiye-Almanya Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final maçı saat 19'da başlayacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Turu geçen taraf yarı finalde Sırbistan'ın rakibi olacak.
İki takımın A Grubu'nda karşılaştıkları maçı milliler 3-1 kazanmıştı.