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Filenin Sultanları yarı final için Polonya karşısında

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finale bir adım daha yaklaşmanın peşinde. A Milli Takım çeyrek finalde Polonya ile saat 18.00'da karşılaşacak.

Filenin Sultanları yarı final için Polonya karşısında

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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için sahaya çıkacak.

A Milli Kadın Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya.

Gözler bir kez daha takımın sayı yükünü çeken Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt'un üstünde olacak.

GRUPTAN LİDER ÇIKTILAR

Sultanlar, ilk turdaki 5 maçını da kazanarak C Grubu'ndan lider çıktı, ardından son 16 turunda Belçika'yı 3-1'le geçti.

Polonya ise A Grubu'ndaki 5 maçından 4'ünü kazandı, Sırbistan'a mağlup oldu. Polonya sonraki turda Almanya'ya set vermedi.

Türkiye-Polonya çeyrek finali Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak ve saat 18.00'da başlayacak.

Bu maçın kazananı, yarı finalde son Avrupa şampiyonu İtalya ile karşılaşacak.

Şampiyonada yarı finaller cuma, final pazar günü oynanacak.

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