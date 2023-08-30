Filenin Sultanları yarı final için Polonya karşısında

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için sahaya çıkacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya.
Gözler bir kez daha takımın sayı yükünü çeken Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt'un üstünde olacak.
GRUPTAN LİDER ÇIKTILAR
Sultanlar, ilk turdaki 5 maçını da kazanarak C Grubu'ndan lider çıktı, ardından son 16 turunda Belçika'yı 3-1'le geçti.
Polonya ise A Grubu'ndaki 5 maçından 4'ünü kazandı, Sırbistan'a mağlup oldu. Polonya sonraki turda Almanya'ya set vermedi.
Türkiye-Polonya çeyrek finali Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak ve saat 18.00'da başlayacak.
Bu maçın kazananı, yarı finalde son Avrupa şampiyonu İtalya ile karşılaşacak.
Şampiyonada yarı finaller cuma, final pazar günü oynanacak.
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