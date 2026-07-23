Filenin Sultanları yarı finalde. “Rakip farketmez, kim gelirse gelsin”

A Milli Kadın Voleybol Takımı , Milletler Ligi çeyrek final mücadelesine çıktı.

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Türkiye ile Kanada, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Games Dome salonunda karşılaştı.



Ay Yıldızlılar, Milletler Ligi'nde Kanada'yı 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Milletler Ligi'nde yarı final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü oynayacak.

Türkiye, yarı finalde ABD-Çin maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.



“RAKİP FARKETMEZ, KİM GELİRSE GELSİN”

NTV'ye konuşan Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Oyunda hatalar yaptık, değişikliklerde hatalar yaptık ama son topa kadar bırakmadı. Rakip farketmez, kim gelirse gelsin. ABD ya Çin farketmez. Sonrası Brezilya ya da İtalya. Biz finalleri oynamaya alışığız. Sonrasında Avrupa Şampiyonası evimizde olacak, Türkiye'de. Bu da çok önemli. Final yolundayız, Kanada çok büyütüldü bir de bize bakmak lazım. Biz çok daha iyi takımız. Ben takıma seyirci gözüyle baktığımız zaman savunma bize yakışmadı sezonun en kötü defansını yaptık.” diye konuştu.



İKİ YIL ÖNCEYİ HATIRLATTI

Milli takım başantrenörü Daniele Santarelli, “Bugün iyi performans sergiledik. İki yıl kadar önce çeyrek finali geçememiştik. Guidetti ile mücadele etmek zorluk. Bu turnuvayı kazanmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

KANADA'DA TANITIK İSİM

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 2017-2022 yıllarında çalıştıran, 2008'den bu yana VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada ise Milletler Ligi'ne veda etti.



Dünya Şampiyonası’nda Kanada'yı 3-0 mağlup eden milliler, rakibiyle oynadığı son 12 karşılaşmanın 11’ini kazanmıştı.