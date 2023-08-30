Filenin Sultanları yarı finale yükseldi

RAKİP SON ŞAMPİYON İTALYA



A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya'yla 1 Eylül Cuma günü karşılaşacak.



Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde ise Fransa'yı 3-0'la geçti.



Türkiye, bu yıl FIVB Milletler Ligi'nde iki kez karşılaştığı İtalya'yı iki maçta da set vermeden 3-0'lık skorlarla mağlup etti.



ÜST ÜSTE 13. GALİBİYET



Filenin Sultanları, resmi maçlarda üst üste 13. galibiyetini aldı.



FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 7 maçı da galip bitirdi.



Türkiye, bu 13 maçta rakiplerine sadece 4 set verdi.



VARGAS'TAN MÜTHİŞ PERFORMANS



Milli takımın yıldızı Melissa Vargas, çeyrek final müsabakasında müthiş bir performans ortaya koydu.



Vargas, maçı tam 24 sayıyla tamamlayarak galibiyette büyük rol oynadı.

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