Filenin Sultanları'na büyük destek: Seyirci rekoru kırıldı

Türkiye, Voleybol Milletler Ligi'nde yeni bir seyirci rekoruna imza attı.



Türkiye-Brezilya maçını 17 bin 34 kişi takip etti, bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti.



TVF'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:



"Türkiye, Voleybol Milletler Ligi'nde yeni bir seyirci rekoru kırdı. Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem'de tribünleri dolduran 17 bin 34 taraftar, turnuvada rekora imza attı.



Açıklamada "FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde muhteşem taraftarımızla yeni bir seyirci rekoru daha kırdık! Desteklerini esirgemeyen muhteşem taraftarımıza teşekkürler!"

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin 2’nci haftasının son maçında Brezilya’ya 3-1 mağlup olarak ilk yenilgisini almıştı.

