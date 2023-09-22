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Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri | Filenin Sultanları'ndan 5'te 5

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeki 5'te 5 yaptı.

Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri | Filenin Sultanları'ndan 5'te 5

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A Milli Kadın Takımı, Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeki beşinci maçında Brezilya'yı set vermeden 3-0 mağlup edip elemelerde 5'te 5 yaptı.

Mücadelenin ilk setini 25-21 kazanan Filenin Sultanları, ikinci sette rakibini 29-27 mağlup edip setlerde skoru 2-0'a getirdi. 

Karşılaşmanın 3. setini ise 25-19 kazanan milliler sahadan Brezilya'ya set vermeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP JAPONYA

Türkiye, Olimpiyat Elemeleri'ndeki 6. maçını yarın 13.30'da Japonya ile oynayacak. 

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