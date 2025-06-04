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Filenin Sultanları'ndan ilk maçta ilk zafer

Milletler Ligi'nin ilk maçında Fransa ile karşılaşan Filenin Sultanları, maçı 3-1'lik skorla kazanan taraf oldu.

Filenin Sultanları'ndan ilk maçta ilk zafer

A Milli Kadın Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk hafta mücadelelerine Çin'in başkenti Pekin'de başladı.

Turnuvaya etkili bir giriş yapan Filenin Sultanları, ilk maçında ile karşılaşarak rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Milliler, Milletler Ligi’ndeki ikinci maçında 6 Haziran cuma günü TSİ 14.30'da Tayland ile karşı karşıya gelecek.

SALON: National Indoor

HAKEMLER: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)

FRANSA: Mayer, Respaut, Rotar, Fanguedou, Ndiaye, Schalk, Gelin (L) (Haewegene, Ngolongolo, Selosse, Depie)

TÜRKİYE: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Derya, Meliha, Dilay,

SETLER: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25

SÜRE: 1 saat 26 dakika

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