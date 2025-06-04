Filenin Sultanları'ndan ilk maçta ilk zafer

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk hafta mücadelelerine Çin'in başkenti Pekin'de başladı.

Turnuvaya etkili bir giriş yapan Filenin Sultanları, ilk maçında Fransa ile karşılaşarak rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.



Milliler, Milletler Ligi’ndeki ikinci maçında 6 Haziran cuma günü TSİ 14.30'da Tayland ile karşı karşıya gelecek.



SALON: National Indoor



HAKEMLER: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)



FRANSA: Mayer, Respaut, Rotar, Fanguedou, Ndiaye, Schalk, Gelin (L) (Haewegene, Ngolongolo, Selosse, Depie)



TÜRKİYE: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Derya, Meliha, Dilay,



SETLER: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25



SÜRE: 1 saat 26 dakika