Filenin Sultanları'ndan ilk maçta ilk zafer
Milletler Ligi'nin ilk maçında Fransa ile karşılaşan Filenin Sultanları, maçı 3-1'lik skorla kazanan taraf oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk hafta mücadelelerine Çin'in başkenti Pekin'de başladı.
Turnuvaya etkili bir giriş yapan Filenin Sultanları, ilk maçında Fransa ile karşılaşarak rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Milliler, Milletler Ligi’ndeki ikinci maçında 6 Haziran cuma günü TSİ 14.30'da Tayland ile karşı karşıya gelecek.
SALON: National Indoor
HAKEMLER: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)
FRANSA: Mayer, Respaut, Rotar, Fanguedou, Ndiaye, Schalk, Gelin (L) (Haewegene, Ngolongolo, Selosse, Depie)
TÜRKİYE: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Derya, Meliha, Dilay,
SETLER: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25
SÜRE: 1 saat 26 dakika
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