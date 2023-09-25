Filenin Sultanları'ndan ilklerin yılı: Santarelli yönetiminde 31 maçta 28 galibiyet

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE



Filenin Sultanları yılın ikinci organizasyonu 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'da oynadığı C Grubu'nda sırasıyla İsveç'i 3-0, Azerbaycan'ı 3-0, Çekya'yı 3-1, Yunanistan'ı 3-0 ve Almanya'yı 3-0 yenerek adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", bu turda ise ev sahibi Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Şampiyonanın çeyrek final mücadelesinde Polonya'yı da set vermeden mağlup eden ve 7'de 7 yapan milli takım, yarı finalde İtalya'ya rakip oldu.



Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan ile finalde karşılaştı.



Rakibini 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.



SANTARELLI İLKLERİ FİLENİN SULTANLARI'YLA YAŞADI



27 Aralık 2022'de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde ilk haftasında oynanan Güney Kore maçıyla milli takımın başında ilk müsabakasına çıktı.



FIVB Milletler Ligi'nde 12 maçta 9 galibiyet elde eden Santarelli, bu organizasyonda kariyerinde ilk kez altın madalya kazandı.

Filenin Sultanları'nın başında çıktığı ilk organizasyonda şampiyon olan Santarelli, daha sonra milli takımla ilk defa Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti.



Milli takım Santarelli yönetiminde çıktığı 31 maçta 28 galibiyet elde etti. Santarelli, FIVB Milletler Ligi'nin grup aşamasında yenildiği ABD, Polonya ve Japonya'yı da diğer organizasyonda yenerek rövanşı almış oldu.

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