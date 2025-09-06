Filenin Sultanları'ndan maç sonu duygusal anlar: "Finalde tüm Türkiye bir olalım"

Kaptan Eda Erdem , "Kızlar bütün yaz çalıştılar. Dünya Şampiyonası'na farklı bir kafa yapısıyla geldik. Bizi diri tutan da bu, herkes birbirine yardım ediyor. Bu takımla gurur duymamız gerekiyor. Bu kızlar bir harika. Finalde tüm Türkiye bir olalım." ifadelerini kullandı.

"TERİMİZİN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞACAĞIZ"



Ebrar Karakurt, "İtalya gelecektir finalde, uzun zamandır yenilmiyorlar. Ama biz modumuzu yakaladık! Finalde yenemeyeceğimiz takım yok." diye konuştu.



Cansu Özbay, "Bize inanmayan çok insan var ama bize inananlara gelsin! Biz finalde de terimizin son damlasına kadar savaşacağız." dedi.



Gizem Örge, "Tarih yazmanın gerginliğini attık. Yarın finali keyif alarak oynayacağız." ifadelerini kullandı.



İlkin Aydın, "Sevinçten ağlıyorum, gerçekten çok büyük bir emek var. Yarın altın madalya için çıkacağız ama madalyayı garantiledik. En iyi voleybol oynayan kazanacaktır diye düşünüyorum.” dedi.