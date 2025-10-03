Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası rakipleri belli oluyor

2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın kura çekimi, yarın İtalya'da gerçekleştirilecek.



KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre grup aşamasında A Milli Erkek ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği organizasyonun kura çekimi, Bari kentinde TSİ 21.45'te başlayacak.



Kadınlar şampiyonasında Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde Sırbistan, Hollanda, İtalya, Polonya, Fransa, Bulgaristan, Ukrayna, Slovakya, Almanya, Belçika, Slovenya, Karadağ, İspanya, Yunanistan, Hırvatistan, Romanya, Macaristan, Portekiz, Letonya ve Avusturya, yer alacak.



Türkiye, 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde 24 takımın katılımıyla düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 3. kez ev sahipliği yapacak. Organizasyon, 2003 ve 2019 yıllarında da Türkiye'de düzenlendi.



2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, 9-24 Eylül 2026 tarihlerinde 24 takımın katılımıyla İtalya, Finlandiya, Bulgaristan ve Romanya'nın ev sahipliğinde yapılacak.



Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ise İtalya, Finlandiya, Bulgaristan, Romanya, Polonya, Slovenya, Fransa, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna, Almanya, Portekiz, Türkiye, Danimarka, Belçika, Çekya, Estonya, İsviçre, Yunanistan, Slovakya, Letonya, İsrail, İsveç ve Kuzey Makedonya mücadele edecek.



SON ŞAMPİYON TÜRKİYE



A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyona son şampiyon kimliğiyle katılacak.



Türkiye kura çekiminde ev sahibi olduğu için bir gruba otomatik yerleşecek ve bir rakibini seçecek.



2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye ayağında grup etabı, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak.



Organizasyonda karşılaşmalar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

