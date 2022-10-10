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Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde ABD ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın ABD ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak.

Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde ABD ile karşılaşacak

"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarın ABD ile karşılaşacak. Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak.

FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndan çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.

Filenin Sultanları çeyrek finalde, 2. turda grupta karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'yle yarı finale kalabilmek için mücadele edecek.

Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde ABD ile karşılaşacak - 1

B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, ikinci turdaki F Grubu mücadelesinde Almanya ile Kanada'yı mağlup ederken, ABD ve Sırbistan maçlarından mağlup ayrıldı. F Grubu'nu Sırbistan ve ABD'nin arkasında üçüncü sırada bitiren milliler, çeyrek finalde yer alma hakkı elde etti.

A Milli Takım F Grubu'nda karşılaştığı ABD'ye 3-1 mağlup olmuştu.

Milli takım, ABD'yi elemesi halinde yarı finalde Sırbistan-Polonya maçının galibiyle eşleşecek.

FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek final mücadelesinde ayrıca İtalya-Çin ve Brezilya-Japonya maçları yapılacak.

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