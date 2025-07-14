Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek finalindeki eşleşmesi belli oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşı karşıya gelecek.
Polonya'nın Lodz kentinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanan Filenin Sultanları, çeyrek finalde normal sezonu üçüncü bitiren Japonya ile eşleşti.
Türkiye, Japonya'yı elemesi durumunda yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Filenin Sultanları’nın ilk maçı 24 Temmuz Perşembe günü 21.00'da oynanacak.
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