Filenin Sultanları'nın final kadrosu açıklandı
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi final etabı kadrosunu açıklandı.
A Milli Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi final etabı kadrosu belli oldu.
Filenin Sultanları, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak.
Türkiye-Japonya çeyrek final müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da oynanacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Milli takım, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
FİLENİN SULTANLARI KADROSU
A Milli Kadın Voleybol Takımı'ın finallerdeki kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge.
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