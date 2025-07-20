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Filenin Sultanları'nın final kadrosu açıklandı

Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi final etabı kadrosunu açıklandı.

Filenin Sultanları'nın final kadrosu açıklandı

A Milli Takımı'nın Milletler Ligi final etabı kadrosu belli oldu.

Filenin Sultanları, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak.

Türkiye-Japonya çeyrek final müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da oynanacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Milli takım, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FİLENİN SULTANLARI KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ın finallerdeki kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge.

Filenin Sultanları'nın final kadrosu açıklandı - 1
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