Filenin Sultanları'nın hedefi yarı final. Türkiye-Almanya maçı
03.09.2026 19:06
Son Güncelleme: 03.09.2026 19:10
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Azerbaycan maçındaki bir pozisyon son rası görüntüsü.
Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşılaşıyor.
Türkiye, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bu akşam Almanya ile karşı karşıya geliyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı.
Mücadeleyi Bulgaristan Voleybol Federasyonu'ndan Vanya Parvanova ve Polonya Voleybol Federasyonu'ndan Bartlomiej Adamczyk yönetiyor.
Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR
İLK SET OYNANIYOR
TÜRKİYE: 5
ALMANYA: 1
SETLER: TÜRKİYE 0-0 ALMANYA
İKİ TAKIMIN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU
A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nu 2. sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.
Ay-yıldızlı ekip ile A Grubu'nda yer alan ve grup aşamasını 4. sırada noktalayan Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı geçerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Almanya-Türkiye maçının kazananı, yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak.