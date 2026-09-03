Filenin Sultanları'nın hedefi yarı final. Türkiye-Almanya maçı

İKİ TAKIMIN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

A Milli Kadın Voleybol Takımı , A Grubu'nu 2. sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip ile A Grubu'nda yer alan ve grup aşamasını 4. sırada noktalayan Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı geçerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Almanya-Türkiye maçının kazananı, yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak.