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Filenin Sultanları'nın hedefi yarı final. Türkiye-Almanya maçı

03.09.2026 19:06

Son Güncelleme: 03.09.2026 19:10

Filenin Sultanları'nın hedefi yarı final. Türkiye-Almanya maçı
Anadolu Ajansı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Azerbaycan maçındaki bir pozisyon son rası görüntüsü.

NTV - Haber Merkezi
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Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşılaşıyor.

Türkiye, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bu akşam Almanya ile karşı karşıya geliyor.

 

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı.

 

Mücadeleyi Bulgaristan Voleybol Federasyonu'ndan Vanya Parvanova ve Polonya Voleybol Federasyonu'ndan Bartlomiej Adamczyk yönetiyor.

 

Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

 

CANLI SKOR

 

İLK SET OYNANIYOR

 

TÜRKİYE: 5

ALMANYA: 1

 

SETLER: TÜRKİYE 0-0 ALMANYA

19:10
VARGAS, ALMANYA'YA MOLA ALDIRDI
Melissa Vargas'ın üst üste sayılarının ardından skor 5-1'e geldi ve Almanya mola aldı.
Anadolu Ajansı
19:00
MAÇ BAŞLADI
Türkiye-Almanya müsabakası başladı.

İKİ TAKIMIN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

 

A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nu 2. sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

 

Ay-yıldızlı ekip ile A Grubu'nda yer alan ve grup aşamasını 4. sırada noktalayan Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı geçerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

 

Almanya-Türkiye maçının kazananı, yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak.

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