Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nde verecek. Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan VNL’de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, VNL’in ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'da mücadele edecek.



16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2025 VNL Kadınlar Finalleri, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya’nın Lodz şehrindeki Atlas Arena’da düzenlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş sporcu kadrosu şu şekilde:



Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Buse Ünal, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir



Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu, Alexia Carutasu



Smaçörler: Meliha Diken, Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük



Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar Akbay



Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın



1.Hafta (Pekin, Çin)



Çin, Polonya, Belçika, Tayland, Fransa



2.Hafta (İstanbul, Türkiye)



Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore



3.Hafta (Apeldoorn,Hollanda)



Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya



MAÇ PROGRAMI



1.Hafta (Pekin/Çin)



4 Haziran 2025



TSİ 07.30 Fransa-Türkiye



6 Haziran 2025



TSİ 14.30 Türkiye-Tayland



7 Haziran 2025



TSİ 11.00 Türkiye-Polonya



8 Haziran 2025



TSİ 14.30 Çin-Türkiye



2.Hafta (İstanbul/Türkiye)



18 Haziran 2025



19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye



19 Haziran 2025



19.30 Kanada-Türkiye



21 Haziran 2025



19.30 Güney Kore-Türkiye



22 Haziran 2025



19.30 Türkiye-Brezilya



3.Hafta (Apeldoorn/Hollanda)



9 Temmuz 2025



TSİ 21.30 Hollanda-Türkiye



11 Temmuz 2025



TSİ 21.30 Çekya-Türkiye



12 Temmuz 2025



TSİ 20.00 Türkiye-İtalya



13 Temmuz 2025



TSİ 21.00 Sırbistan-Türkiye

