Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı.

Simge Aköz, 7 yıl sonra ilk kez bir resmi organizasyonda Milli Takım forması giymeyecek.

Eda Erdem, kariyerinde üçüncü kez Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek.

2020 Tokyo kadrosunda da yer alan Meliha Diken, bu yıl ilk kez Olimpiyat Oyunları’nda sahne alacak.

A Milli Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyatları kadrosu şöyle:

1 Gizem Örge

3 Cansu Özbay

4 Melissa Vargas

7 Hande Baladın

9 Meliha Diken

10 Tuğba İvegin

11 Derya Cebecioğlu

12 Elif Şahin

14 Eda Erdem

18 Zehra Güneş

19 Aslı Kalaç

99 Ebrar Karakurt



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21 Beyza Arıcı