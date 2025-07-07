Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Sinead Jack-Kısal ilk kez forma giyecek
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında Hollanda'da mücadele edecek.
Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı. Kadroda yer alan Sinead Jack-Kısal ilk kez milli takım forması giyecek.
Trinidad ve Tobago doğumlu olan Sinead, Eczacıbaşı forması giyiyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 9-13 Temmuz tarihlerinde Apeldoorn kentinde oynanacak 3. hafta maçlarında milliler, ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.
Millilerin, organizasyonun 3. haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:
9 Temmuz Çarşamba:
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz Cuma:
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz Cumartesi:
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz Pazar:
21.00 Sırbistan-Türkiye
Kadro
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın devam eden tedavi süreci nedeniyle, Cansu Özbay ise ayak tabanındaki ağrı ve zorlanma nedeniyle kadroda yer almadı.
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