Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Sinead Jack-Kısal ilk kez forma giyecek

Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı. Kadroda yer alan Sinead Jack-Kısal ilk kez milli takım forması giyecek.



Trinidad ve Tobago doğumlu olan Sinead, Eczacıbaşı forması giyiyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 9-13 Temmuz tarihlerinde Apeldoorn kentinde oynanacak 3. hafta maçlarında milliler, ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.



Millilerin, organizasyonun 3. haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:



9 Temmuz Çarşamba:



21.30 Hollanda-Türkiye



11 Temmuz Cuma:



21.30 Çekya-Türkiye



12 Temmuz Cumartesi:



20.00 Türkiye-İtalya



13 Temmuz Pazar:



21.00 Sırbistan-Türkiye



Kadro



Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir



Pasör Çaprazı: Melissa Vargas



Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek



Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal



Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın



A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın devam eden tedavi süreci nedeniyle, Cansu Özbay ise ayak tabanındaki ağrı ve zorlanma nedeniyle kadroda yer almadı.