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Filenin Sultanları'nın kadrosunda değişiklik: Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yaşandı. Filenin Sultanları'nda Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın aday kadroya dahil edildi.

Filenin Sultanları'nın kadrosunda değişiklik: Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın!

A Milli Kadın Takımı'nın, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda son dakika değişikliği yaşandı.

Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyatları için açıklanan 12+1 kişilik kadrosuna Tuğba Şenoğlu'nun yerine İlkin Aydın dahil edildi.

Beyza Arıcı ise kadroda +1 olarak yer almaya devam ediyor.

MAÇ PROGRAMI

29 TEMMUZ

10.00 Türkiye-Hollanda

1 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-İtalya

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