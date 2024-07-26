Filenin Sultanları'nın kadrosunda değişiklik: Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda son dakika değişikliği yaşandı.



Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyatları için açıklanan 12+1 kişilik kadrosuna Tuğba Şenoğlu'nun yerine İlkin Aydın dahil edildi.



Beyza Arıcı ise kadroda +1 olarak yer almaya devam ediyor.



MAÇ PROGRAMI



29 TEMMUZ



10.00 Türkiye-Hollanda



1 AĞUSTOS



10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti



4 AĞUSTOS



10.00 Türkiye-İtalya