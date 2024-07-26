Filenin Sultanları'nın kadrosunda değişiklik: Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda son dakika değişikliği yaşandı.
Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyatları için açıklanan 12+1 kişilik kadrosuna Tuğba Şenoğlu'nun yerine İlkin Aydın dahil edildi.
Beyza Arıcı ise kadroda +1 olarak yer almaya devam ediyor.
MAÇ PROGRAMI
29 TEMMUZ
10.00 Türkiye-Hollanda
1 AĞUSTOS
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 AĞUSTOS
10.00 Türkiye-İtalya
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