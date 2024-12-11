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Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'ndeki maç programı belli oldu.

Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu

A Milli Kadın Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Milli takımın maç programı şöyle:

1. hafta (Pekin, Çin)

4 Haziran: Fransa-Türkiye

6 Haziran: Türkiye-Tayland

7 Haziran: Türkiye-Polonya

8 Haziran: Çin-Türkiye

2. hafta (İstanbul, Türkiye)

18 Haziran: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran: Kanada-Türkiye

21 Haziran: Güney Kore-Türkiye

22 Haziran: Türkiye-Brezilya

3. hafta (Apeldoorn, Hollanda)

9 Temmuz: Hollanda-Türkiye

11 Temmuz: Çekya-Türkiye

12 Temmuz: Türkiye-İtalya

13 Temmuz: Sırbistan-Türkiye

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