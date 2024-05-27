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Filenin Sultanları'nın maçı ne zaman? İşte Almanya-Türkiye voleybol maçı tarihi

Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi mücadelesi ikinci hafta karşılaşmaları ile sürecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Fransa karşısında kazanırken Japonya ve İtalya maçlarını kaybetmişti. Türkiye şimdi ise Milletler Ligi'nin ikinci haftasında hata yapmak istemiyor. Peki, Filenin Sultanları'nın maçı ne zaman?

Filenin Sultanları'nın maçı ne zaman? İşte Almanya-Türkiye voleybol maçı tarihi

Milletler Ligi’nde üç hafta sonucunda puan sıralamasında ilk 8’de yer alan takımlar Haziran ayında yapılacak finallerde mücadele etmeye hak kazanacak. Final etabı ise Tayland’da düzenlenecek. İşte, Almanya-Türkiye voleybol maçı tarihi...

FİLENİN SULTANLARI'NIN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Takımı; Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşılaşacak. İlk maç ise Almanya ile olacak.

Almanya-Türkiye Milletler Ligi mücadelesi, 29 Mayıs Çarşamba günü saat 22.30’da başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

29 Mayıs Çarşamba: Almanya-Türkiye

31 Mayıs Cuma: Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi: Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar: ABD-Türkiye

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