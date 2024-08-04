Filenin Sultanları'nın maçı: Türkiye-İtalya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu 3. maçında İtalya ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Paris 2024 Olimpiyatları'nda oynadığı ilk 2 maçı kazanan Filenin Sultanları, çeyrek finale gitmeye garantilemişti. Filenin Sultanları son maçta da kazanmak ve madalyaya emin adımlarla yürümek istiyor.



TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçını 4 Ağustos Pazar günü İtalya ile oynayacak.



Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, saat 10.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



GRUP LİDERLİĞİ İÇİN MÜCADELE EDECEK



Oyunlarda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, İtalya karşısında grup liderliği için mücadele edecek.