NTV.COM.TR’ye geri dön

Filenin Sultanları'nın olimpiyat oyunlarındaki rakipleri ne zaman belli olacak?

2024 Olimpiyat Oyunlarına geri sayım başladı. Filenin Sultanları'nın Paris 2024'deki rakiplerinin kim olacağı merak ediliyor. Pek çok voleybolsever konuya dair araştırmalarına hız verdi. Peki, Filenin Sultanları'nın olimpiyat oyunlarındaki rakipleri ne zaman belli olacak?

Filenin Sultanları'nın olimpiyat oyunlarındaki rakipleri ne zaman belli olacak?

A Milli Kadın Takımı'nın Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri, 19 Haziran Çarşamba gübü belli olacak.

verdi. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filenin Sultanları'nın 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024'ün grup aşamasındaki rakipleri, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta TSİ 14.00'te yapılacak kura törenin ardından belirlenecek.

Kura çekimi, Volleyball World YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...