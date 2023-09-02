Filenin Sultanları'nın şampiyonluğuna bir adım kaldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde yarın Sırbistan ile karşılaşacak.



Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı yayımlanacak.



Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti.



Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.



Sırbistan A Grubu'nda Ukrayna, Slovenya, Polonya, Macaristan ve Belçika'yı mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve son 16 turuna kaldı.



Son 16 turunda İsveç'i yenerek organizasyonun çeyrek finalinde Çekya'nın karşısına çıkan Sırbistan, yarı finalde de Hollanda'yı geçerek adını finale yazdırdı.



2019'UN RÖVANŞI

Avrupa Voleybol Şampiyonası, 2019 yılında Macaristan, Polonya, Slovakya ve Türkiye'de düzenlendi.



Başkent Ankara'da oynanan yarı final karşılaşmalarında Türkiye Polonya'yı, Sırbistan da İtalya'yı yenerek finale kaldı.



Finalde Türkiye'yi 3-2 yenen Sırbistan, şampiyon olurken, milli takım gümüş, İtalya da bronz madalya kazandı.

Olimpiyat Oyunları'nda ikincilik ve üçüncülüğü olan Sırbistan'ın dünya şampiyonalarında 2 altın, 1 bronzu, Avrupa şampiyonalarında ise 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunuyor.