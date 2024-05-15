Filenin Sultanları parkeye çıkıyor

Geçtiğimiz yıl tarih yazan Filenin Sultanları parkeye dönüyor.



2024 yazına Olimpiyat şampiyonluğu hedefiyle giren Sultanlar, Milletler Ligi'nde de unvanını korumaya çalışacak.



Ay yıldızlılar ilk maçında bugün Japonya ile karşılaşacak. Antalya'daki mücadele saat 20'de başlayacak.



Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem Dündar, sakatlığı sebebiyle Milletler Ligi'nin ilk hafta maçlarında forma giyemeyecek.



İlk haftası Antalya'da oynanacak Milletler Ligi; ikinci hafta Amerika'nın Teksas eyaletinde üçüncü hafta ise Hong Kong'ta düzenlenecek.