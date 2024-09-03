Filip Kostic kimdir? Galatasaray'ın transfer gündemindeki Filip Kostic hangi mevkide oynuyor?

Filip Kostic, 1 Kasım 1992 yılında Sırbistan'ın Kragujevac şehrinde doğmuştur. Sol kanat mevkisinde oynayan Kostic, hız, dayanıklılık ve özellikle kanattan yaptığı etkili ortalarla tanınır.



Kariyerine Sırbistan'ın Radnički Kragujevac takımında başladı ve 2012 yılında Hollanda'nın Groningen takımına transfer oldu. Hollanda'da gösterdiği performans, Kostić'in Almanya'ya transfer olmasını sağladı.



2014'te VfB Stuttgart'a transfer olan oyuncu, burada başarılı bir dönem geçirdikten sonra, 2016 yılında Hamburg'a katıldı. Hamburg'da iki sezon geçirdikten sonra, 2018 yılında Eintracht Frankfurt'a kiralandı ve burada kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.



Bu performansının ardından 2019'da Eintracht Frankfurt, Kostic'in bonservisini aldı.



Kostic, Frankfurt'ta özellikle 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımın kilit oyuncularından biri oldu ve turnuvanın "en iyi oyuncusu" seçildi. 2022 yılında İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus'a transfer oldu.



Filip Kostic, Sırbistan milli takımında 2015 yılından bu yana düzenli olarak forma giymektedir.