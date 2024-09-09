Filip Kostic resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'ye kiralanmak için dün akşam İstanbul'a gelen Filip Kostic için resmi açıklama yapıldı.
Fenerbahçe, Sırp yıldızı 1 yıllığına kadrosuna kiralık olarak kattığını duyurdu.
Torino ekibinin formasıyla 87 resmi maça çıkan Kostic, bu mücadelelerde 3 gol atıp, 15 asistlik performans sergiledi
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kulübümüzün, Juventus’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize imza attı.
Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi."
Fenerbahçemize hoş geldin Kostic 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 9, 2024
Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kulübümüzün, Juventus’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize… pic.twitter.com/oNll03ckGp
Filip Kostic in prestito al Fenerbahce.— JuventusFC (@juventusfc) September 9, 2024
In bocca al lupo, Filip! 💪
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