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Filip Kostic resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Juventus forması giyen Filip Kostic'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Filip Kostic resmen Fenerbahçe'de

'ye kiralanmak için dün akşam İstanbul'a gelen Filip Kostic için resmi açıklama yapıldı.

Fenerbahçe, Sırp yıldızı 1 yıllığına kadrosuna kiralık olarak kattığını duyurdu.

Torino ekibinin formasıyla  87 resmi maça çıkan Kostic, bu mücadelelerde 3 gol atıp, 15 asistlik performans sergiledi

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulübümüzün, Juventus’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize imza attı.

Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi."

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