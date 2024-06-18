Filip Kostic'ten Sırbistan'a kötü haber

Sırbistan'ın EURO 2024 C Grubunda İngiltere ile oynadığı mücadelede sakatlık yaşayarak maçı yarıda bırakmak zorunda kalan Filip Kostic'in durumu belli oldu.
Mozzartsport'un haberine göre, EURO 2024'te Sırbistan ile İngiltere arasında oynanan mücadelede sakatlık yaşayan Filip Kostic, turnuvanın geri kalanında forma giyemeyecek.
NE OLMUŞTU?
İngiltere mücadelesinde Trent Alexander Arnold ile girdiği ikili mücadele sonrasında Sırp futbolcu Kostic, 43. dakikada yerini Filip Mladenovic'e bırakmıştı.
Kostic, sahayı terk ederken gözyaşlarını tutamamıştı.
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