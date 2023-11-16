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Filistin paylaşımı nedeniyle gönderilen El Ghazi kulübe dava açtı

Filistin için sosyal medyadan paylaşım yaptığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan ardından sözleşmesi fesih edilen  Anwar El Ghazi, eski kulübü Mainz 05'i mahkemeye verdi.

Filistin paylaşımı nedeniyle gönderilen El Ghazi kulübe dava açtı

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Fas asıllı Hollandalı milli futbolcu Anwar El Ghazi, için sosyal medyadan destek paylaşımı yaptığı gerekçesiyle Mainz 05'ten ayrılmak zorunda kalmıştı.

Alman ekibini mahkemeye veren Ghazi, haksız fesih nedeniyle hukuk yoluna başvurdu.

Şu an boşta olan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun devre arasında başka bir takıma transfer olması bekleniyor.

Alman ekibinden senelik 2.5 milyon euro kazanan El Ghazi, davayı kazanması durumunda tazminat hakkı elde edecek.

NE DEMİŞTİ?

Daha önce yaşanan olay hakkında konuşan Hollandalı oyuncu, "Pozisyonumdan dolayı pişmanlık ya da vicdan azabı duymuyorum. Söylediklerimle arama mesafe koymuyorum ve bugün ve her zaman, son nefesime kadar, insanlığın ve ezilenlerin yanındayım." ifadelerini kullanmıştı. 

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