Filistin, son dakika golüyle elendi
Dünya Kupası'na katılma iddiasını sürdürebilmek için Umman'a karşı kazanması gereken Filistin, uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle elendi.
B Grubu'nda Umman'ı konuk eden Filistin, uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 49. dakikasında Oday Kharoub'un golüyle öne geçen Filistin, 90+7. dakikada Issam Al Sabhi'nin penaltı golüne engel olamadı.
İddiasını sürdürebilmesi için kazanması gereken Filistin, ilk 2 sıranın doğrudan Dünya Kupası'na katıldığı, 3 ve 4. basamaktaki takımların ise elemelerin 4. turuna yükseldiği grupta 10 puan topladı.
Böylece 11 puanlı Umman'ın arkasında grupta 5. sırayı alan Filistin, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.
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