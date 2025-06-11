Filistin, son dakika golüyle elendi

B Grubu'nda Umman'ı konuk eden Filistin, uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kaldı.



Karşılaşmanın 49. dakikasında Oday Kharoub'un golüyle öne geçen Filistin, 90+7. dakikada Issam Al Sabhi'nin penaltı golüne engel olamadı.



İddiasını sürdürebilmesi için kazanması gereken Filistin, ilk 2 sıranın doğrudan Dünya Kupası'na katıldığı, 3 ve 4. basamaktaki takımların ise elemelerin 4. turuna yükseldiği grupta 10 puan topladı.



Böylece 11 puanlı Umman'ın arkasında grupta 5. sırayı alan Filistin, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.