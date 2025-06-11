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Filistin, son dakika golüyle elendi

Dünya Kupası'na katılma iddiasını sürdürebilmek için Umman'a karşı kazanması gereken Filistin, uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle elendi.

Filistin, son dakika golüyle elendi

B Grubu'nda Umman'ı konuk eden Filistin, uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında Oday Kharoub'un golüyle öne geçen Filistin, 90+7. dakikada Issam Al Sabhi'nin penaltı golüne engel olamadı.

İddiasını sürdürebilmesi için kazanması gereken Filistin, ilk 2 sıranın doğrudan Dünya Kupası'na katıldığı, 3 ve 4. basamaktaki takımların ise elemelerin 4. turuna yükseldiği grupta 10 puan topladı.

Böylece 11 puanlı Umman'ın arkasında grupta 5. sırayı alan Filistin, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Filistin, son dakika golüyle elendi - 1
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Dünya Kupası'na katılacak ülkeler

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