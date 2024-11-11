Filistin Spor Federasyonu: İsrail, 450'den fazla sporcuyu öldürdü

İsrail'in bir yıldan uzun süredir devam eden saldırıları sonucu Gazze'nin spor altyapısı yerle bir edildi. Filistinli sporcular öldürülürken takımların genel merkezleri İsrail savaş uçakları tarafından bombalanarak yerle bir edildi, tesisler ve spor salonları yakıldı, bazı stadyumlar buldozerlerle yıkıldı.



Filistin Spor Federasyonu Medya İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Mustafa Sıyam, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı saldırılarının bir yılı aşkın süredir devam ettiğini hatırlattı.



İsrail saldırılarının futbol, ​​voleybol, vücut geliştirme ve çeşitli oyun ve spor dallarından oyuncuları hedef aldığına dikkati çeken Sıyam, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki spor tesislerinin yüzde 80'den fazlasını yıktığını, bunların arasında stadyum ve çeşitli kulüplerin de bulunduğunu ifade etti.

450 SPORCUYU ÖLDÜRDÜ



Sıyam, "İsrail Gazze Şeridi'nde aralarında oyuncu, antrenör ve yöneticilerin de olduğu 450 sporcuyu öldürdü. İsrail'in etnik temizlik yaptığı Gazze'nin kuzeyinde spor sektöründen ölenlerin sayısı 10'u geçti." dedi.



İsrail'in Gazze'deki spor sektörünü doğrudan hedef aldığını belirten Sıyam, bunu, "Filistin toplumunun ayrılmaz bir parçası olan Filistin spor hareketine karşı İsrail'in izlediği sistematik bir politika." olarak niteledi.