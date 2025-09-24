Filistinli futbolcu öldürüldü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Filistinli futbolcu Muhammed es-Satri, insani yardım beklediği sırada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.



Filistin Futbol Federasyonu, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 355’ten fazla futbolcunun öldürüldüğü ve spor altyapısının büyük ölçüde tahrip edildiği belirtti.



Birleşmiş Milletler uzmanları ve Filistin Futbol Federasyonu tarafından son günlerde yapılan açıkamalarda İsrail’in uluslararası spor müsabakalarına katılımının savaş durdurulana kadar askıya alınması çağrısı yapılmıştı.