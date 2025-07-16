Film senaryolarını aratmayan olay: Galatasaray'dan Osimhen için yeni karar!

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray'da Victor Osimhen'in performansı, kazanılan başarıda başrol oynamasını sağladı.



Kritik maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle sarı-kırmızılıları sırtlayan Nijeryalı yıldızın kiralık sözleşmesi, sezonun bitmesiyle sona ermişti. GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR



Galatasaray, Türkiye'de kalmak isteyen ve kararını hem Napoli hem de sarı-kırmızılılara bildiren Osimhen için harekete geçmişti.



Golcü oyuncu için gerekli kaynağı bulan Galatasaray, İtalyan ekibi ile görüşmelere başlamıştı.

İLK İKİ TEKLİFE DİREKT VETO İlk olarak 60 milyon euro'luk bir teklifle masaya oturan sarı-kırmızılı kurmaylara Napoli ret yanıtını vermişti. 60+10 milyon euro'luk yeni bir teklif hazırlayan Galatasaray'a Napoli cephesinin cevabı yine aynı olmuştu. NAPOLI BAŞKANI ÇILDIRTTI



Daha sonra Çizme ekibinin istediği 75 milyon euro'yu 40 artı 35 milyon euro şeklinde ödeme teklifinde bulunan Galatasaray, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in teminat mektubu ısrarı, sonraki satıştan pay maddesi eklemesi ve artan talepleriyle karşı karşıya kalmıştı.



Bu durum sonrasında sabrı taşan Galatasaray Yönetimi'nin oldukça yoğun bir pazarlık içinde olduğu ve adeta İtalya'ya kamp kurduğu öğrenilmişti.

GALATASARAY'IN YENİ TEKLİFİ Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, Napoli'ye yeni bir teklif yapacak.



Haberin detayında Galatasaray'ın yeni teklifte 45 milyon euro'yu peşin, 30 milyon euro'yu da iki taksit halinde masaya sunacağı kaydedildi.



Sarı-kırmızılı kurmayların 30 milyon euro'yu iki taksit olarak 1 yıl içinde kesin olarak ödeyeceğini vadedeceği belirtildi.



Ayrıca daha önce istenen banka teminatları ve sonraki satıştan pay maddesinin yeni teklifte olup olmayacağına dair bir bilgi verilmedi. OSIMHEN: İNANAMIYORUM!



Yaşanan duruma isyan eden ve "Bu kadarına inanamıyorum" diyen Osimhen'in de Napoli'ye karşı baskın bir tutum sergilediği aktarıldı.

DÜNYA DEVİ PUSUDA



Öte yandan sürpriz bir iddia da Fransız basınından gelmişti. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint-Germain'in stratejik danışmanı Luis Campos'un 9 numara arayışında olduğu kaydedilmişti.



L'Equipe'in haberine göre PSG'nin listesinde Victor Osimhen ismi de bulunuyor. Campos'un Osimhen'in çevresiyle yakın temasta olduğu ve Galatasaray ile yaşanan süreci takip ettiği ifade edilmişti.



Ayrıca Milan'dan Rafael Leao'nun da PSG'nin transfer edebileceği oyuncular listesinde yer aldığı aktarılmıştı.



ÖLÜM TEHDİTLERİ



Victor Osimhen transferiyle ilgili ilginç bir haber ise İtalya'dan öne çıkmıştı.



Football Italia'nın haberine göre Napoli'nin başkan yardımcısı Edoardo De Laurentiis, ölüm tehditleriyle baş başa...



Aynı zamanda Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in oğlu olan Edoardo'ya gelen tehditlerin günden güne arttığı belirtilmişti.