Filmlere konu olan rekabet, 14 yıl sonra yeniden. Polis şehri ablukaya aldı
19.09.2026 11:50
Rekabet Green Street Hooligans başta olmak üzere The Firm ve Rise of the Footsoldier filmlerine konu olmuştu.
Filmlere konu olan Millwall-West Ham United maçı 14 yıl sonra yeniden oynanacak.
Dünya futbolcu tarihiyle filmlere konu olan Millwall-West Ham United maçının 100. randevusuna tanıklık edecek.
İngiltere Championship'te sezonun 8. haftasında oynanacak maç 14.30'da başlayacak. Mücadele öncesi İngiliz polisi alarma geçti ve şehirde geniş güvenlik önlemleri aldı.
İki takım taraftarlarının karşılaşmasını engellemek için ulaşım güzergahları da ayrıldı.
DERBİNİN TARİHİ
Dockers Derby olarak bilinen rekabetin kökleri 19. yüzyılın sonlarına ve Doğu Londra’nın işçi sınıfına uzanıyor. İki kulübün de liman ve sanayi çevresinde doğmasıyla başlayan rekabet, özellikle 1970 ve 80’lerde İngiltere’de yükselen hooligan kültürüyle çok daha sert bir kimliğe büründü.
SON MAÇ
West Ham United ile Millwall, son olarak 2012'de yine Championship'te karşılaşmıştı. İki takım arasındaki son maçı West Ham United 2-1 kazanmıştı. Milwall ise derbideki son galibiyetini 2004'te aldı.