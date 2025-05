Final Four (Dörtlü Final) ne zaman? Euroleague'de Final Four için geri sayım

Bu yıl Final Four organizasyonu Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşecek. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı Final Four, tüm basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Final Four maçları ne zaman oynanacak?



FİNAL FOUR 2025 NE ZAMAN?



2025 EuroLeague Final Four, 23-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Yarı final karşılaşmaları 23 Mayıs Cuma günü oynanacakken, üçüncülük maçı ve büyük final ise 25 Mayıs Pazar günü basketbolseverlerle buluşacak.



FENERBAHÇE BEKO RAKİBİ VE YARI FİNAL MAÇI



Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu. Dörtlü finallerdeki rakibi ise Panathinaikos - Anadolu Efes karşılaşmalarının sonucunda belli olacak. Fenerbahçe yarı final maçı 23 Mayıs'ta düzenlenecek.



Panathinaikos, Anadolu Efes ile çıktığı ilk çeyrek final maçını 87-83 kazanırken ikinci mücadeleyi ise Anadolu Efes 79-76 galip tamamladı.