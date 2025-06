Final Four'da dijital ve sosyal medya rekoru kırıldı

Basketbol THY EuroLeague Final Four'da dijital ve sosyal medya rekoru kırıldığı açıklandı.



Organizasyondan yapılan açıklamada, "THY EuroLeague tarihinde ilk kez Abu Dabi'de düzenlenen 2025 Final Four sırasında dijital ve sosyal medya platformlarında benzeri görülmemiş bir başarıya ulaştığını duyurmaktan gurur duyuyoruz." denildi.



Açıklamada, "Sosyal medya etkileşimi, önceki sezona kıyasla etkileyici bir şekilde yüzde 81 artışla 40,56 milyonluk tarihi bir zirveye ulaştı." ifadesi kullanıldı.



Final Four organizasyonunda 208,6 milyon gösterim ve 9,71 milyon etkileşim olduğu belirtildi.



11.3 MİLYON GÖRÜNTÜLENME



EuroLeague sosyal medya hesaplarında video görüntülemeleri, yüzde 21 artışla toplam 100,6 milyona ulaştı.



En çok görüntülenen paylaşım ise 11,3 milyon seviyesinde oldu.



EN ÇOK İZLENEN VİDEO



Final Four sırasında ligin resmi web sitesi euroleague.net, geçen yıla kıyasla yüzde 50 büyümeyle 3,4 milyon sayfa görüntülenmeye ulaştı.



Fenerbahçe Beko'nun kupayı kaldırdığı anın görüntüleri, organizasyonun sosyal medya hesabında 4,5 milyonla en çok izlenen video oldu.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de mayıs ayında gerçekleşen Final Four'da önce Panathinaikos AKTOR'u, finalde de Monaco'yu yenen Fenerbahçe Beko şampiyon olmuştu.