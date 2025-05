Final Four'un en başarılısı Ergin Ataman | Jasikevicius bir ilk peşinde

THY EuroLeague Final Four organizasyonunun en başarılı ve en tecrübeli başantrenörü olarak Ergin Ataman ön plana çıkıyor.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek, Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR, Olympiakos ve Monaco'nun yer alacağı Final Four'da başantrenörler de büyük mücadele verecek.



Panathinaikos AKTOR'u çalıştıran Türk başantrenör Ergin Ataman, kariyerinde 7. kez Final Four organizasyonunda yer alacak. Bunu 3 farklı takımla başaran Ataman, daha önce İtalya ekibi Montepaschi Siena'yla 1, Anadolu Efes'le 4, Panathinaikos'la ise 1 kez Final Four heyecanı yaşadı. Panathinaikos'la tekrar Final Four'da bulunacak Ergin Ataman, kupayı da 3 defa kazandı.



Üç şampiyonluğunun 2'sini Anadolu Efes'le, 1'ini Panathinaikos'la alan Ataman, bunu sadece 2021-2024 arasındaki 4 sezonda başardı.



Ergin Ataman, 7. Final Four'unda 4. zaferini Yunan ekibiyle yaşamaya çalışacak.



JASIKEVICIUS'UN BÜYÜK BAŞARISI



Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Final Four'un adeta vazgeçilmezi oldu.



Ataman gibi 3 farklı ekiple bu heyecanı yaşayan Jasikevicius, 2021, 2022, 2023 ve 2024'ten sonra 2025'te de çalıştırdığı takımı Final Four'a taşıdı.



Üst üste 5, toplamda da 6. kez Final Four'da yer alacak Litvanyalı başantrenör, 2018'de ülkesinin takımı Zalgiris'le bu heyecanı yaşamıştı. Jasikevicius, Barcelona'yı 3, Fenerbahçe Beko'yu 2, Zalgiris'i ise 1 kez Final Four'a götürdü.



49 yaşındaki başantrenör, 6. kez bulunacağı Final Four'da ilk şampiyonluğunu Fenerbahçe'yle yaşamayı hedefliyor.



BARTZOKAS, 12 YIL SONRA YENİDEN ZAFER İSTİYOR



Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, 12 yıl önce Yunan ekibiyle yaşadığı başarıyı Abu Dabi'de tekrarlamaya çalışacak.



Kariyerinde 6. kez Final Four'da mücadele verecek Yunan başantrenör, Olympiakos'un başında 5. kez bu heyecanı yaşayacak. Bartzokas, Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı da Final Four'a taşımıştı.



Yunan başantrenör, 2013'te Londra'da düzenlenen Final Four'da Olympiakos'la kariyerinin ilk ve tek EuroLeague zaferini elde etmişti.



SPANOULIS'İN İLK HEYECANI



Monaco'yu çalıştıran Vassilis Spanoulis, başantrenörlük kariyerinde ilk kez Final Four'da yer alacak.



Oyunculuk döneminde Avrupa'nın efsane oyun kurucusu olarak gösterilen Spanoulis, aktif basketbol kariyerinde kupayı 3 kez kazanırken, 3 defa da Final Four'un MVP'si olmuştu.



Basketbolcu olarak alışık olduğu Final Four'da ilk kez saha kenarında takım yönetecek Vassilis Spanoulis, bu heyecanı da Monaco'yla 11 yıl formasını giyerek sayısız başarıyla efsanesi olduğu Olympiakos'a karşı yaşayacak.