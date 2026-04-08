Final maçında penaltı notlarını çalmıştı, kahraman ilan edildi. "Çıktım, kağıdı aldım ve kaçtım."

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın İtalya'yı eleyerek Dünya Kupası'na gittiği maçta İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın penaltı notlarını alıp saklayan 14 yaşındaki top toplayıcı Afan Cizmic, karşılaşmanın kaderine etki eden anlardan birine imza attı.



ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası'na gidebilmek için Zenica şehrinde 31 Mart Salı günü Bosna Hersek ile İtalya, Bilino Polje Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona ererken, penaltı atışlarına geçildi.



Penaltı atışları öncesinde top toplayıcı olarak saha kenarında bulunan 14 yaşındaki Afan Cizmic, Donnarumma'nın not kağıdını alarak sakladı.



Bosna Hersekli futbolcuların nasıl penaltı kullanacağının yazılı olduğu not kağıdını arayan Donnarumma, atılan 4 penaltı da gole engel olamadı.



İtalya'yı penaltılarla geçen Bosna Hersek'te en çok konuşulan isimlerden biri de Donnarumma'nın penaltı notlarını saklayan Afan Cizmic oldu. Cizmic, dış basında "beklenmeyen kahraman" olarak tarif edildi.



Bilino Polje'deki yaşadığı anları anlatan Cizmic, o gece atmosferin hem stadyum dışında hem de tribünlerde zirveye ulaştığını söyledi.

“ÇIKTIM, KAĞIDI ALDIM VE KAÇTIM”



Saha kenarında top toplayıcı olarak maçın içinde olduğunu aktaran Cizmic, şöyle devam etti:



"Maçı dikkatle takip ediyordum. Her şutumuzu, her kurtarışı hissediyordum, herkes gibi ben de kendimi o maçın bir parçası hissediyordum. Bu, milli takımımız için 'ya tamam ya devam' maçıydı. (Donnarumma'nın) havlunun arkasına bir kağıt bıraktığını ve oradan okuduğunu gördüm. Bu, bizim penaltıcılarımızın listesiydi. O anda bir ikilem oluştu, alayım mı, almayayım mı? Birinin bir şey söyleyip söylemeyeceğini düşündüm. Hareket ettim, yarı yolda durdum. Sonra gitmeye karar verdim, ne olursa olsun dedim. Çıktım, kağıdı aldım ve kaçtım."



Kağıdı arayıp da bulamayan Donnarumma'nın tepkisini gördüğünde başarılı olduğunu anladığını dile getiren Cizmic, İtalyan kaleciyi şaşkın ve sinirli gördüğünü, bunun da maça yansıdığını belirtti.



Bosna Hersekli futbolcuların penaltı atışlarından emin olduğunu belirten Cizmic, "Mutlu oldum çünkü onun sinirlendiğini ve konsantrasyonunun düştüğünü gördüm." dedi.



Zenica ekibi Çelik'in altyapısında futbol oynayan Cizmic'in hedefi bir gün Bosna Hersek Milli Takım forması giymek.



Sosyal medyada kendisi hakkında söylenenlere kulak asmadığını ifade eden Cizmic, yaptığı şeyi her taraftarın yapmak istediğini aktardı.

AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK VE ELDE EDİLEN TÜM GELİR HAYIR İŞLERİNE BAĞIŞLANACAK



Top toplayıcıların maçtaki rolünün çok önemli olduğunu belirten Cizmic, Jose Mourinho'nun da sık sık saha kenarındaki çocukların önemini dile getirdiğini kaydetti.



Herkesin kendisinin yerinde olmak isteyeceğini ve olumsuz yorumları görmezden geldiğini dile getiren Cizmic, şöyle konuştu:



"Biz İtalya'da oynasaydık, bizim Vasilj'e (Bosna Hersek kalecisi Nikola Vasilj) karşı da biri aynısını yapardı. Her şeye hazırlıklı olmak lazım. Bu yorumları yazanlar maçı izlememiştir. Donnarumma'nın da aynısını yaptığını görürlerdi."



Eğer bir gün Donnarumma ile karşılaşıp "neden yaptın?" diye sorarsa ne cevap vereceği sorulduğunda ise Cizmic, "Ona milli takımıma yardım etmek için yaptığımı söylerim. Biz İtalya'da oynasaydık, bizim kalecimiz Vasilj'e karşı da çocuklardan biri aynısını yapardı." cevabını vereceğini söyledi.



"Donnarumma'nın kağıdı"nın kendisinde kalmayacağını dile getiren Cizmic, "Kağıt açık artırmaya çıkacak ve elde edilen tüm gelir hayır işlerine bağışlanacak." dedi.