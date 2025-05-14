Final öncesi başkanlar yemekte buluştu

Trabzonspor-Galatasaray final maçı öncesi dostluk yemeği düzenlendi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin; Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım’ın davetiyle düzenlenen dostluk yemeğinde bir araya geldi.