FİNAL | Stuttgart - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya Süper Kupa final mücadelesinde Stuttgart ve Bayern Münih kozlarını paylaşıyor. Yeni sezona kupayla başlamak isteyen Alman devi Stuttgart karşısında kazanarak başarılarına bir yenisi daha eklemek istiyor.
Almanya Süper Kupa finali için heyecanlı geri sayım başladı. Futbolseverlerin iple çektiği Stuttgart - Bayern Münih mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Final karşılaşmasına MHPArena Stadyumu ev sahipliği yapacak.
STUTTGART - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Bayern Münih, kritik bir deplasmana konuk oluyor.
Stuttgart - Bayern Münih mücadelesi 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.
Stuttgart'da, MHPArena Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
