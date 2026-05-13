Finalin adı bu akşam belli olacak. Gençlerbirliği mi, Trabzonspor mu?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son final bileti Ankara'da sahibini bulacak.

Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor , Konyaspor'un rakibi olmak için karşılaşacak. Eryaman Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak.

Mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek.

Ev sahibinde sakatlığı süren Sekou Koita yarı finalde yok.

Çalkantılı bir sezon geçiren Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin bu sezon 2. kez teknik direktörlük görevinde.

GALATASARAY'I ELEDİLER

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği kupadaysa Galatasaray'ı elemeyi başardı.

Konuk Trabzonspor'da Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı.

Süper Lig'i 3. sırada bitirmesi kesinleşen Fatih Tekke'nin ekibi için artık tek hedef Ziraat Türkiye Kupası 'nı kazanmak.

Karadeniz ekibi çeyrek finalde Samsunspor'u eledi.

Trabzonspor geçen 2 sezonda da finale yükselse de kupayı Beşiktaş ve Galatasaray'a kaptırdı.

Kazanan finalde Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak. Kupa 22 Mayıs'ta Antalya'da sahibini bulacak.