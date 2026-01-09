Finalin adı El Clasico

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid ile Real Madrid Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda karşı karşıya geldi.

2'nci dakikada Valverde ve 55'inci dakikada Rodrygo'nun attığı gollerle Madrid derbisini 2-1 kazanan Real Madrid, Barcelona'nın finaldeki rakibi oldu. Atletico Madrid'in golü ise 58'inci dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla 81. dakikada oyuna girdi.

İspanya Süper Kupa'nın diğer yarı final eşleşmesinde Barcelona, Athletic Bilbao'yu 5-0 yenerek finale kalan ilk takım olmuştu. Finalde Barcelona ile Real Madrid maçı, 11 Ocak Pazar günü saat 22.00'de oynanacak.