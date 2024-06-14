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Finallere katılmayı garantileyen Filenin Sultanları VNL'de Çin ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3'üncü haftasının 3'üncü maçında, yarın Çin ile karşılaşacak.

Finallere katılmayı garantileyen Filenin Sultanları VNL'de Çin ile karşılaşacak

Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen 3'üncü haftaya Tayland'ı 3-0, Dominik Cumhuriyeti'ni ise 3-1 yenerek başlayan Filenin Sultanları yarın TSİ 15.30'da Çin ile mücadele edecek.

Milletler Ligi'nin son şampiyonu, dünya 1 numarası Türkiye, 8 galibiyet, 2 yenilgi ve 24 puanla 16 takımlı ligde 3. sırada bulunuyor.

İlk 8'de yer alarak finallere kalma mücadelesi veren Çin ise 6 galibiyet, 3 yenilgi ve 18 puanla 7. sırada yer alıyor.

Çin'den sonra 16 Haziran'da Brezilya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin kalmayı garantilediği finaller, 20-23 Haziran'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.

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