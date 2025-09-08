Finlandiya - Gürcistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Finlandiya ve Gürcistan parkeye çıkıyor. Basketbol heyecanına ortak olmak isteyenler ise karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanala odaklandı.
Yarı finale yükselmek isteyen Finlandiya, Gürcistan karşısında mutlak zaferle ayrılmak istiyor. Finlandiya - Gürcistan karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Finlandiya - Gürcistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…
FİNLANDİYA - GÜRCİSTAN BASKET MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Finlandiya ve Gürcistan karşı karşıya gelecek. Mücadele Çarşamba (10 Eylül) saat 19:00’da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
