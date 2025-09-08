Yarı finale yükselmek isteyen Finlandiya, Gürcistan karşısında mutlak zaferle ayrılmak istiyor. Finlandiya - Gürcistan karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Finlandiya - Gürcistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…



FİNLANDİYA - GÜRCİSTAN BASKET MAÇI NE ZAMAN?



Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Finlandiya ve Gürcistan karşı karşıya gelecek. Mücadele Çarşamba (10 Eylül) saat 19:00’da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

