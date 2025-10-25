Fiorentina - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A )
Serie A’da heyecan Fiorentina - Bologna maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Fiorentina - Bologna karşı karşıya geliyor. Bologna zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Fiorentina - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
FİORENTİNA - BOLOGNA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Fiorentina - Bologna kozlarını paylaşıyor. Floransa'da, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 20.00’da başlayacak mücadele tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.