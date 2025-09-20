Fiorentina - Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( İtalya Serie A)
İtalya Serie A’da 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Fiorentina ligin iddialı ekiplerinden Como’yu konuk ediyor. Fiorentina ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Fiorentina - Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Serie A’da sonucu merakla beklenen maçta Fiorentina ve Como kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Como zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Fiorentina - Como mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
FİORENTİNA - COMO MAÇI NE ZAMAN?
İtalya’da haftanın kritik mücadelesinde Fiorentina - Como karşı karşıya geliyor. Floransa'da, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak maç 21 Eylül saat 19.00’da başlayacak ve tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Futbol
- Fiorentina
- Serie A