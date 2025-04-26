Fiorentina - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)
İtalya Serie A’da haftanın kritik maçında Fiorentina ve Empoli kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Konuk ekip Empoli, bu sezon ligde beklentilerin uzağında kaldı..Peki Fiorentina - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya’nın önemli takımlarından Empoli, Fiorentina’ya konuk oluyor. Empoli yıldız oyuncularıyla, Fiorentina deplasmanından üç puanla dönmeyi hedefliyor. Empoli geride kalan maçlarda 4 galibiyet, 13 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Fiorentina ise oynadığı son beş karşılaşmada mağlup olmadı. Fiorentina - Empoli maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
FİORENTİNA - EMPOLİ MAÇI NE ZAMAN?
Serie A’da heyecan Fiorentina - Empoli karşılaşmasıyla devam ediyor. Floransa'da, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele 27 Nisan Pazar günü saat 16.00’da başlayacak ve S Sports Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Fiorentina geride kalan 33 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip puan sıralamasında 8. basamakta yer alıyor.
Empoli ise 25 puan toplarken 4 galibiyet, 13 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.
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