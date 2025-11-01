Fiorentina - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Fiorentina - Lecce karşı karşıya geliyor. Lecce zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Fiorentina - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



FİORENTİNA - LECCE MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Fiorentina - Lecce kozlarını paylaşıyor.Floransa'da, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 17.00’da başlayacak. Mücadele tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

