Fiorentina - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)
Serie A’da haftanın maç programı belli oldu. Sezonunun iddialı takımlarından Fiorentina Roma’yı konuk edecek. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Fiorentina - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
Fiorentina ev sahibi avantajını kullanarak Roma karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Roma ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
FİORENTİNA - ROMA MAÇI NE ZAMAN?
İtalya Serie A’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fiorentina - Roma mücadelesi yarın (5 Ekim) saat 21.45’de başlayacak.
Floransa'da, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.
