Fiorentina-Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam İtalya'da Fiorentina'ya konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 29. mücadelesine çıkacak. Peki, Fiorentina-Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?



FİORENTİNA-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?



Fiorentina ve Sivasspor, Artemio Franchi Stadyumu'nda bu akşam saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Arnavutluk'tan Enea Jorgji yönetecek.



GRUBUNDAN LİDER AYRILMIŞTI



UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.



Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşti.

SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ



Avrupa kupalarında daha önce 28 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.



Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 50 gole engel olamadı.